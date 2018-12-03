مقتل وإصابة 3 في هجوم لداعش بمحافظة كركوك العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" أمس الأحد، إن عناصر من داعش شنوا اليوم هجوما على قرية كردي الناصر التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أثنين أخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل الإصابات إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرار أمني ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" في عمليات بحث في مضافات التنظيم الارهابي.