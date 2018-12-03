ولي العهد السعودي يختتم زيارة رسمية للجزائر استمرت يومين

غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الاثنين الجزائر العاصمة مختتما زيارة رسمية إلى الجزائر دامت يومين.

وكان أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في مقدمة مودعي ولي العهد السعودي بمطار هواري بومدين وبرفقته عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشهدت الزيارة الإعلان عن الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري - السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، حسب بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي.

وبدأ بن سلمان أمس الأحد الزيارة على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة، ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فيما تعذر على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبال ولي العهد السعودي بسبب إصابته بحالة "زكام حاد" بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

كما تم على هامش الزيارة عقد الدورة ال12 لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي التي شكلت فرصة لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، إضافة لكونها فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس بوتفليقة تعذر عليه استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب إصابته بزكام حاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "أمام هذا المانع، عبر الأمير محمد بن سلمان عن أسمى أمانيه بالشفاء العاجل للرئيس بوتفليقة ".