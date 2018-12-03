الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى بنما

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بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى بنما.ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وعددًا من المسؤولين البنميين.