الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى بنما

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى بنما.



ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وعددًا من المسؤولين البنميين.