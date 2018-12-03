الإثنين 3 ديسمبر 2018 7:15 ص القاهرة القاهرة 14.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى بنما

واس
نشر فى : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 6:31 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 6:31 ص

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى بنما.

ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وعددًا من المسؤولين البنميين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك