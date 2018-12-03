ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة "كايشين" الإعلامية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 2ر50 نقطة مقابل 1ر50 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند نفس مستواه للشهر الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات. وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف، في حين استقر مؤشر التصدير دون تغيير.