شخصان يضرمان النار في سيدة بالهند بعد التحرش بها

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قالت الشرطة الهندية اليوم الاثنين إن رجلين أضرما النار في سيدة، 28 عاما، بعد التحرش بها في ولاية اوتار برايش بشمال الهند.

وكان الرجلان قد اعترضا السيدة يوم الخميس 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وقاما بالتحرش بها. وتمكنت السيدة من الهروب وتوجهت للشرطة لتقديم شكوى ولكن الشرطة رفضت اتخاذ إجراء بشأن المسألة وصرفتها.

بعد ذلك، توجهت السيدة مجددا يوم السبت الأول من ديسمبر الجاري لمركز الشرطة لتقديم شكوى، ولكن المشتبه بهما قاما باعتراضها وسكبا الكيروسين عليها وأضرما النيران بها.

وقال سوجيت باندي المسؤول بالشرطة إن السيدة أصيبت بحروق قوية وحياتها في خطر في مستشفى في سيتابور.

وجرى إلقاء القبض على المشتبه بهما، اللذين قاما بالتحرش بها في حقل بالقرب من منزلها يوم الخميس الماضي، ويواجهان تهمتي التحرش الجنسي ومحاولة القتل.

وزعم أحد أفراد أسرة الضحية أن المشتبه بهما قاما بسكب كيروسين عليها وأشعلا فيها النار عندما كانت في طريقها لمركز الشرطة لتقديم شكوى.

وقالا إن الهجوم لم يكن ليحدث في حال اتخاذ الشرطة إجراء والقبض على المشتبه بهما.

وأضاف باندي أنه تم وقف ثلاثة رجال شرطة عن العمل بسبب الإهمال في تأدية عملهم، حيث أنهم رفضوا طلب الضحية بتقديم شكوى.