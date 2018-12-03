تدمير انفاق لداعش بالأنبار وإحباط محاولة إرهابية لاستهداف بغداد

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تمكنت القوات الأمنية العراقية من تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف غرب محافظة الأنبار يستخدمها عناصر تنظيم داعش فى عملياتهم الارهابية.

وقال مصدر استخباراتى عراقى لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" إن "القوات الأمنية شرّعت بعملية دهم وتفتيش استهدفت أودية حوران ومكر الذيب وحجلان وام الوز غربي الأنبار بحثا عن مطلوبين وتأمين هذه الاودية خشية استخدامها من قبل عصابات داعش الإجرامية مرة اخرى مستغلين سوء الأحوال الجوية".

وأضاف أن"القوة المقتحمة اغلقت كافة الطرق المؤديةإلى المناطق المستهدفة، وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها، وتمكنت خلالها من العثور على تسع عبوات ناسفة وتدمير أربعة أنفاق سرية و ثلاثة كهوف واسعة، فضلًا عن تدمير مواقع اختباء تحت الأرض".

وأوضح أن" الحملة تأتي على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الإجرامية التسلل الى هذه الأودية والمناطق الصحراوية للتهديد امن واستقرار المناطق المحررة في القاطع الغربي للمحافظة".

وأشار إلى أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أية إصابات في صفوف القوات الامنية".

من جانبه أعلن الحشد الشعبي إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أمن العاصمة بغداد وزعزعة استقرارها.

وذكر بيان لموقع الحشد إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد متواصل تمكنت قوة من الحشد الشعبي من العثور على اسلحة وعتاد مخبأة داخل منشأة القعقاع في قاطع جرف النصر - اللطيفية.

وبحسب البيان ضمت الأسلحة المضبوطة صواعق تفجير واسلحة وكواتم متنوعة، كان الإرهابيون يعتزمون استخدامها لضرب أمن العاصمة بغداد.