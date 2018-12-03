الحكومة الألمانية تعتزم إنفاق نحو مليار يورو إضافية في إجراءات مكافحة عوادم الديزل

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تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مخصصات مكافحة تلوث الهواء عبر عوادم الديزل بنحو مليار يورو إضافية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين في برلين إنه سيجرى زيادة مخصصات "البرنامج الفوري لهواء نظيف" من مليار يورو إلى 5ر1 مليار يورو.

وأضافت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستدعم أيضا بمخصصات إضافية تبلغ قيمتها 432 مليون يورو تطوير الشاحنات الصغيرة في المدن على نحو يضمن خفض انبعاثات الديزل.

وكانت ميركل عقدت اليوم اجتماعا مع ممثلين عن المدن التي تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب عوادم سيارات الديزل.

وتدعم الحكومة الاتحادية عبر "البرنامج الفوري لهواء نظيف" مشروعات لخفض عوادم الديزل وإدخال تعديلات على مركبات البلدية التي تعمل محركاتها بهذا الوقود. وتشارك شركات سيارات ألمانية في تمويل هذا البرنامج أيضا.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل القديمة في هذه المدن.

يذكر أن محاكم ألمانية قضت مؤخرا بحظر سير سيارات الديزل القديمة في عدد من المدن بحلول عام 2019.