تمكنت السلطات الفلبينية من صيد أحد تماسيح المياه المالحة، والذي يبلغ طوله 75ر4 متر، حيث يشتبه في أنه قد هاجم وقتل أحد الصيادين في إقليم بغرب البلاد.

ووضع مسؤولو الشرطة وخفر السواحل والحفاظ على البيئة، خطة لصيد التمساح بعد العثور على جثة الصياد البالغ من العمر 33 عاما في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان.

وقالت إيميلدا تولينتينو، متحدثة باسم الشرطة الإقليمية، إن الذراع اليمنى والساق اليسرى للقتيل مفقودتين، ويعتقد أن التمساح عضهما.

وتم صيد التمساح، الذي يزن 500 كيلوجرام، عند مصب نهر في قرية مالينج أيلوج في بالاباك، أمس الأول السبت، وتم تسليمه اليوم إلى مزرعة التماسيح في مدينة بويرتو برنسيسا، عاصمة الإقليم.

وقالت تولينتينو إن "عمر التمساح يقدر بـ50 عاما"، مضيفة أن السلطات خططت لاستخراج ما في معدته، لتحديد ما إذا كان هو الذي قتل الصياد.