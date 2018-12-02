الرئيس الأفغاني ونائبه ورئيس المخابرات يعقدون اجتماعا أمنيا مشتركا

عقد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، ونائبه الأول عبد الرشيد دوستم، ورئيس الاستخبارات مسعود ستانيكزاي، اجتماعًا أمنيًا مشتركًا لمناقشة الوضع الحالي بالبلاد، بما في ذلك الاضطرابات الأخيرة في إقليم فارياب الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان صدر عن مكتب النائب الأول للرئيس، جاء في نصه "إن الاجتماع تم تنظيمه في قصر الرئاسة الأفغاني أمس الأحد، وناقش النائب الأول للرئيس الجنرال دوستم الوضع الأمني ​​للبلاد، بما في ذلك آخر التطورات في إقليم فارياب".

وأضاف البيان " ركز الاجتماع بشكل رئيسي على منع المزيد من التدهور في الوضع الأمني، وأن المشاركين في الاجتماع ركزوا تحديدًا على الأجزاء الضعيفة من البلاد ، بما في ذلك فارياب ، وشارك مستشار الامن القومى الدكتور حمد الله محيب شارك اأضا في الإجتماع".

وقال مكتب النائب الأول للرئيس إنه تمت مناقشة قضية المفاوضات مع حركة طالبان خلال الاجتماع، وأن زعماء الحكومة إتفقوا على الإسراع في الجهود المتعلقة بمسألة السلام.