أعلنت الحكومة المكسيكية الجديدة، عن اعتزامها بيع طائرة فاخرة كبيرة من طراز «Boeing 787 Dreamliner»، كانت تستخدم في نقل الرئيس السابق، إنريكي بينيا نييتو، حول العالم، وذلك في خطوة للتخلص مما وصفه الرئيس الجديد للمكسيك، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، بمظاهر البذخ.

وقال الرئيس المكسيكي الجديد، حسبما نقلته وكالة «رويترز»، مساء الاثنين، في تجمع شعبي، «نحن نبيع كل الطائرات التي استخدمها السياسيون الفاسدون السابقون»، وهو ما رحبت به وأيدته الجماهير.

وعقد وزير المالية المكسيكي، كارلوس أورزوا، مؤتمرًا صحفيًا، في مكسيكو سيتي، من أمام الطائرة الرئاسية؛ للإعلان عن طرحها للبيع قريبًا جدًا.

وقال وزير المالية إن الطائرة تقدر بـ218 مليون دولار، وتم شرائها في أواخر عام 2012، مشيرة إلى أنها واحدة من 60 طائرة حكومية و70 طائرة هليكوبتر، سوف يتم طرحها للبيع خلال الفترة المقبلة.





المصدر: https://www.reuters.com/article/us-mexico-politics-airplane/mexicos-new-government-prepares-sale-of-former-presidents-plane-idUSKBN1O203K