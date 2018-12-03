مجلس الوحدة الاقتصادية ينظم مؤتمرا حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن هذا المؤتمر يستهدف مواكبة التحولات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي بحشد القدرات العربية وتشجيع التعاون العربي المشترك لتحقيق العديد من الأهداف الإيجابية التي من شأنها النهوض بالمجتمعات العربية واقتصاداتها في إطار عربي تكاملي ودفع التشريعات وخلق مناخ استثماري جاذب قائم على المعرفة الرقمية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق والدكتور علي الخولي مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.