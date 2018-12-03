أكاديميون: يمكن استغلال مناجم الفحم القديمة كمزارع تحت الأرض

كشف أكاديميون بريطانيون أنه من الممكن إعادة استغلال مناجم الفحم المهجورة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كمزارع مثالية ضخمة تحت الأرض.

وأوضح مجموعة من العلماء، وفقا لشبكة (بي.بي.سي) البريطانية، أن المناجم والأنفاق تعتبر "البيئة المثالية" لزراعة الأغذية، مثل الخضروات والأعشاب، وينظر إلى مبادرة إعادة استغلال المناجم باعتبارها وسيلة لتوفير إنتاج المحاصيل على نطاق واسع لسكان العالم المتنامي.

ويقول المؤيدون للفكرة إن المزارع الجوفية المتواجدة تحت الأرض، يمكن أن تنتج ما يصل إلى 10 أضعاف المزارع التي فوق سطح الأرض.

ويرى رئيس الجمعية الدولية لتكنولوجيا الطاقة المستدامة، البروفيسور البريطاني صفا رفعت، أن المشروع سيكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتلبية الحاجة المتزايدة للأغذية، كما يمكن أن يبث حياة جديدة في العديد من المناجم التي أغلقت منذ تراجع صناعة الفحم في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينيات، فضلا عن توفير بديل أرخص من الزراعة الرأسية في البيوت الزجاجية العملاقة "الصوبات".