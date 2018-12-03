بدء مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

بدأت مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم الاثنين، بقاعدة للحرس الوطني الجوي بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن ينقل للمرة الأخيرة لواشنطن.

وبث تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي لقطات حية لأفراد الحراسة الخاصة ينقلون نعش بوش في طائرة الرئاسة التي تحمل اسم طائرة "المهمة الجوية الخاصة 41“ ، والتي ستتجه إلى واشنطن لإقامة حفل تأبين آخر في مبنى الكونجرس الأمريكي.

ورافق جورج دبليو بوش وزوجته جثمان والده الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة في الطائرة، خلال مراسم أقيمت بحضور حرس الشرف الذين قاموا بعزف السلام الوطني.

وكان جورج بوش الأب قد توفي بمنزله في هيوستن مساء يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 94 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن بوش الأب قد تولى رئاسة أمريكا لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق، جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق "جيب بوش" الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.