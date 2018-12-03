المدرسون في تونس يقاطعون الامتحانات وسط تصاعد التوتر مع الحكومة بشأن مطالب مالية

عاد التوتر بين الحكومة وقطاع التعليم الثانوي في تونس مجددا، مع إعلان المدرسين في المعاهد مقاطعة الامتحانات بدءا من اليوم الاثنين، وسط احتجاجات وأعمال عنف.

وقاطع المدرسون اليوم الامتحانات في أغلب معاهد المرحلة الثانوية بنسبة ناهزت 90%، بدعم من نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ 3 سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية، بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها النقابة على مدار السنوات الأخيرة من بينها الإضراب، وحجب أعداد الاختبارات عن التلاميذ.

لكن المقاطعة أحدثت حالة من الاحتقان، اليوم، في عدد من الولايات، إذ نفذ أولياء أمور التلاميذ وقفات احتجاجية أمام المعاهد ، فيما عمد محتجون من التلاميذ إلى إضرام النار في العجلات المطاطية وسط الطرق ورشق المعاهد بالحجارة، وتدخلت قوات الأمن في بعض المدن لتفريق المحتجين.

وهدد وزير التربية حاتم بن سالم باتخاذ إجراءات قانونية مشددة ردا على مقاطعة الامتحانات، بينما أعلن رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن النقابة مع الحوار لكنها لن تتخلى عن مطالبها.

ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا، حيث تواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسيطرة على كتلة الأجور بهدف الحد من العجز في الموازنة العامة.