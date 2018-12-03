أرجنتينية تغادر سوريا بعد عامين على اختطافها في محافظة إدلب

غادرت مواطنة أرجنتينية سوريا في طريق عودتها إلى بلادها؛ عقب اختطافها قبل عامين في محافظة إدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أمس الأحد، عن مسؤول في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري، قوله "إن أستاذة التاريخ الأرجنتينية نانسي روكسانا بابا البالغة من العمر 54 عاما، غادرت سوريا أول أمس السبت، بعد استكمال الوثائق المطلوبة والإجراءات القانونية".

يشار إلى أن الأرجنتينية استدرجت إلى إدلب في عام 2016 عبر تركيا من قبل رجل سوري تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات من ذلك، ووعدها بالزواج، لكنها احتجزت فور دخولها الأراضي السورية، وطلب الخاطفون من نجلتها دفع الفدية، وبعد عام من احتجازها تمكنت المرأة من الفرار وتنقلت بين منازل عدة، إلى أن سلمتها "حكومة الإنقاذ" قبل شهر إلى "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية.