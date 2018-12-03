الاتحاد الأوروبي يطالب إيطاليا بشطب 5 مليارات دولار من بند الإنفاق بالموازنة

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طلب المزيد من إيطاليا، حيث حث رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي على خفض الرقم المستهدف لعجز الموازنة للعام القادم إلى 95ر1 بالمئة من الرقم الأصلي البالغ 4ر2 بالمئة.

وقالت الصحيفة، دون الكشف عن مصدر معلوماتها، إن يونكر الذي التقى كونتي قبيل قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس، سعى إلى خفض الإنفاق بنحو 5ر4 مليار يورو (1ر5 مليار دولار) من أجل تجنب إمكانية فرض عقوبات على إيطاليا.

ووفقا للصحيفة فإنه يجب أن تركز إيطاليا أيضا على خفض المزيد من الإنفاق والمرتبط بإصلاح مكافآت التقاعد.

وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على تقرير الصحيفة الإيطالية.

ونقلت عن متحدث باسم المفوضية قوله إن "الرئيس يونكر ورئيس الوزراء (الإيطالي جوسيبي) كونتي عقدا اجتماعا طيبا آخر في بوينس أيرس، العمل سيستمر من أجل محاولة التوصل والعثور على حل".

كانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قد ذكرت اليوم الأحد، أن أعضاء البرلمان لا يزالون يدرسون عددا من التعديلات لقانون الموازنة المقترح، مع جلسة نقاش كاملة متوقع أن يعقدها مجلس النواب بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وخلال القمة في الأرجنتين، عبر كونتي عن تفاؤله من أن حكومته سوف تتوصل إلى اتفاق مع المفوضية في نزاع بشأن الإسراف الشعبوى في الإنفاق، بهدف تنفيذ وعود انتخابية. وقال كونتي إن الطرفين يدرسان خيارات عدة بشأن اتفاق محتمل.