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أفاد تقرير إخباري بأن معدل التضخم في تركيا تراجع في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بعدما تجاوزت 25% في أكتوبر.

ووفقا لوكالة "الأناضول" فإن معدل التضخم سجل 21.6% في نوفمبر بتراجع بأكثر من 3% عن متوسط الشهر السابق.

وتراجع سعر صرف الليرة بصورة حادة في مقابل الدولار منذ بداية العام، لأسباب من بينها الخلاف الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة، بسبب عدد من القضايا، إلى جانب مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.

وقد أسهمت تكاليف الاستيراد وما أعقبها من ارتفاع في أسعار المستهلكين في هذا التضخم.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعاني من عجز في الميزان التجاري، ما يعني أن وارداتها أكثر من صادراتها.

وتسعى أنقرة إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف اجتذاب المزيد من الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي.