مباحثات روسية أمريكية في موسكو لتسوية النزاع الأفغاني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن لمبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ضمير كابولوف، والمبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن التسوية في أفغانستان زلماي خليل زاد، سيبحثان في موسكو، الجمعة المقبل، إمكانيات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في تسوية النزاع الأفغاني.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، أن المشاورات التي سيجريها المبعوثان ستركز على بحث إمكانيات للعمل الروسي الأمريكي المشترك في المسار الأفغاني، وخاصة في المساعدة على إطلاق حوار مباشر من أجل إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين في أفغانستان.