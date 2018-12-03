الرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات بين بلديهما

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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد، مباحثات خاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسعت لاحقا ليحضرها الوفدان المرافقان، وذلك بعد وصول ولى العهد إلى نواكشوط في زيارة تدوم عدة ساعات.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية إن المباحثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين"، دون التطرق للملفات التفصيلية التي تناولتها المحادثات.

ووقعت موريتانيا والسعودية، بحضور الرئيس محمد ولد بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان، اتفاقية ومذكرتي تفاهم خلال الزيارة.

وأعلن وزير الإعلام السعودي عواد العواد ،اليوم الأحد من القصر الرئاسي في نواكشوط، نية حكومته بناء مستشفى كبير في موريتانيا يحمل اسم "مستشفى الأمير محمد بن سلمان".

كان ولي العهد السعودي قد وصل إلى موريتانيا في وقت سابق من اليوم الأحد في مستهل زيارة رسمية تستمر عدة ساعات .

وكان الرئيس الموريتاني،في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار نواكشوط قادما من الأرجنتين حيث حضر قمة العشرين.

كما وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق اليوم الى مطار نواكشوط الدولي.

وأجري وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الجبير لدى استقباله في صالة الشرف بمطار نواكشوط.

ومن المقرر أن يغادر ولى العهد السعودى نواكشوط عقب انتهاء الزيارة ليتوجه إلى الجزائر.

وانتقد منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا زيارة ولي العهد السعودي للبلاد، وقال إن الزيارة غير مرحب بها لما أحدثه ولي العهد من مواقف أضرت بالمصالح الحيوية للعرب والمسلمين .