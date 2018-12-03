الملحق الثقافي السعودي يشيد بالتطور الإلكتروني لإدارة شئون الطلبة الوافدين

أشاد الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، بالتطوير الملحوظ الذي تقدمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والذي سوف يخدم الطلبة السعوديين الدارسين في مصر؛ بما يساعدهم في المسيرة التعليمية والعلمية.

وقال النامي - خلال مشاركته في افتتاح الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالقاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، إن وجود البرامج الإلكترونية واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المختلفة تعد داعمًا قويًا ومثبتًا لخدمة جميع الطلبة الدارسين الموفدين في الجامعات المصرية، كما أنها تساهم في تسهيل إجراءات اعتماد وتسجيل الطلبة المستجدين.

ووجه الملحق الثقافي السعودي، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وجميع مسئولي التعليم العالي في مصر على ما يقدمونه من جهود لخدمة الطلبة السعوديين؛ لتذليل المعوقات التي قد تواجههم لتحقيق أهدافهم التعليمية.