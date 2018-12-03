مقتل 14 في مداهمات بين عشائر متناحرة في دولة جنوب السودان

ذكرت وزارة الداخلية في دولة جنوب السودان أمس الأحد، إن القتال بين العشائر المتناحرة في جنوب السودان خلف 14 قتيلا و 17 جريحا.

وقال وزير الإعلام تابان أبيل، إن عشيرتين من الكواكتشي والكوكديت اشتبكتا حول الماشية في ولاية البحيرات الشرقية، كلاهما ينتمي إلى قبيلة الدينكا.

وقد داهمت العشائر المتنافسة قرى بعضها البعض، واختطف أطفال في ولايات جونجلي والبحيرات الشرقية وأعالي النيل.

وفي عام 2017، أصدر الرئيس سالفا كير حالة الطوارئ في بعض أجزاء البلاد للحد من عمليات المداهمة على الماشية واختطاف الأطفال.

وتشهد جنوب السودان حربا أهلية منذ ديسمبر عام 2013 عندما اتهم كير نائبه القديم رياك ماشار بمحاولة انقلاب. ووقع الاثنان اتفاقية سلام في وقت سابق من هذا العام.