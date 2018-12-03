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مسئول أممي يشيد بدور السودان في تحقيق الأمن الإقليمي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 10:33 م | آخر تحديث : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 10:33 م

أشاد مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد أمين عام الأمم المتحدة، السفير جراهام ميتلاند، بالدور الذي يقوم به السودان لدعم الأمن والاستقرار في جواره الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، بالخرطوم، بالوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام شانتير.

واستعرض ميتلاند، خلال اللقاء، النشاطات التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في السودان.

من جانبها، وجهت السفيرة إلهام شانتير الشكر للمسئول الأممي، مؤكدة استعداد السودان التام للتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


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