سول وواشنطن تخططان لعقد اجتماع عبر دوائر الفيديو بشأن كوريا الشمالية

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صرحت مصادر دبلوماسية كورية جنوبية، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع إجراء مشاورات لمجموعة العمل بين مسؤولين كوريين جنوبيين وأمريكيين بشأن كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجاري عن طريق نظام دوائر الفيديو "فيديو كونفرانس".

وكانت الدولتان قد أطلقتا قناة التواصل الجديدة "فيديو كونفرانس" الشهر الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتنسيق نهجهما تجاه بيونج يانج في ظل القلق بشأن الانقسام المحتمل حول مسألة العقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت المصادر أن الجانبين يرغبان في عقد الجلسة الثانية لمجموعة العمل خلال الأسبوع الجاري، ويتم إجراء مشاورات في الوقت الحالي لتحديد موعد.

وكانت الجلسة الأولى قد تم عقدها في واشنطن العاصمة في 20 نوفمبر الماضي.