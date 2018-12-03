وزير الدفاع الروسي: الجيشان الروسي والفيتنامي يعززان تعاونهما المشترك

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الاثنين، أن الجيشين الروسي والفيتنامي سوف يعززان تعاونهما العسكري المشترك.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن شويجو قوله -خلال اجتماعه مع نظيره الفيتنامي نجوين تشي فينه في العاصمة الروسية موسكو- إن الطرفين مستعدان لمواصلة تنسيق أفعالهما المشتركة عن كثب من أجل تطوير العلاقات الروسية- الفيتنامية.

وأضاف أنه على ثقة بأن اجتماعه مع نظيره الفيتنامي سوف يسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين بشكل أوثق، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وهانوي.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تولي أقصى اهتمامها لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفيتنامي نجوين فو ترونج، في سوتشي في سبتمبر الماضي، فضلا عن تنفيذ تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف للعاصمة الفيتنامية هانوي في نوفمبر الماضي.