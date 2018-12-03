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توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لحضور مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم، إن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك.

وكان من المفترض أن يصل، اليوم، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الأردن إلا أن الزيارة تأجلت.

وأوضح مصدر أردني لوكالة الأنباء الألمانية أن الحجوزات الفندقية للوفد المرافق لولي العهد السعودي في الأردن ألغيت بالكامل مساء أمس.

وفيما لم يوضح المصدر أسباب تأجيل الزيارة، قالت مصادر أخرى إن وفاة بوش الأب وسفر الملك وراء تأجيل الزيارة.

ورفض المصدر تحديد مدة تأجيل الزيارة إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن التأجيل سيكون لأيام قليلة.