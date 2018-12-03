واشنطن بوست: «الشروق» جريدة مستقلة ومحترمة

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أمس، جريدة الشروق بأنها صحيفة "مستقلة ومحترمة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية فى تقرير لها، تناول الضجة التى أثارها فستان الفنانة رانيا يوسف خلال مهرجان القاهرة السينمائى، إلى مقال رئيس تحرير "الشروق" عماد الدين حسين الذي تطرق فيه للعلاقة بين الحرية الشخصية والقيم المجتمعية الراسخة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية إن رئيس تحرير "الشروق" اليومية المستقلة والمحترمة قال فى مقاله المنشور، أمس الأحد، إن "رانيا لديها كل الحق، نظريا، في ارتداء الفستان الذي تختاره، إلا أن خطأها الفادح يكمن في أن الفستان كان أشبه بالمايوه"، مضيفا: "هناك قانونا يمنع خدش الحياء العام، لكن الأهم أن هناك قيم مجتمع ينبغى مراعاتها".

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح الأزبكية الشهر المقبل في دعوى قضائية أقامها ثلاثة محامين ضد الممثلة بزعم "ارتكاب الفعل العلني الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور، والإغراء، ونشر الرذيلة".

وكانت رانيا قد لفتت الانتباه في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخميس الماضي، عندما ظهرت بفستان أسود شفاف، وقال معلقون إنها ارتدت ما يبدو أنه لباس بحر تحت الفستان الكاشف، كما أشعل الفستان وسائل التواصل الاجتماعي وانقسم مستخدميها بين مؤيد لحقها في ارتداء ما تريده وبين منتقد لعدم احترامها لتقاليد المجتمع والأعراف السائدة.