«ستولتنبرج» يطالب روسيا بسرعة الامتثال لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الوقت ينفد بالنسبة لروسيا حتى تمتثل لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى الموقعة مع الولايات المتحدة والتي يعود تاريخها إلى عهد الحرب الباردة، في الوقت الذي تستعد واشنطن للانسحاب منها.

ونقلت شبكة (ايه بى سي نيوز) الأخبارية الأمريكية عن ستولتنبرج قوله، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالناتو ، " إنّنا نعلم جميعًا أن الوقت ينفذ، وأنه ليس من المقبول أن يكون لدينا اتفاق للحد من الأسلحة ولا يتم احترامها سوى من جانب واحد ، إن حلفاء الناتو دعوا روسيا لتُأكد الامتثال الكامل بالمعاهدة بطريقة يمكن التحقق منها وتكون شفافة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح في أكتوبر الماضي بأن بلاده ستنسحب من المعاهدة التاريخية التي تقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا بسبب انتهاك روسيا للمعاهدة، ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.

وتلزم المعاهدة، التي تفاوض عليها رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.