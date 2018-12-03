مواطنون من جنوب أفريقيا يشكون من تعرضهم للسرقة بعد حضور حفل لبيونسيه

يقوم مواطنون من جنوب أفريقيا حضروا حفلا موسيقيا لنجمة البوب الامريكية، بيونسيه، بالاتصال هاتفيا بالمحطات الاذاعية ونشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتحدث حول تحولهم إلى ضحايا في الحفل الذي كان يعج بالنجوم.

وكان الحفل أقيم مساء الاحد للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا.

وفي ملاحظة مؤسفة لاحقة للحفل الموسيقي الكبير، تحدث بعض الحضور عن كيفية تعرضهم للسرقة تحت تهديد السلاح.

ولم يتسن الوصوللبمسؤولي الشرطة للتعليق على الواقعة عندما حاول مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاتصال بهم، إلا أن وزير الشرطة، بيكي سيلي، كتب في تغريدة له على "تويتر"، أنه قد تم إلقاء القبض على أحد "المجرمين"، مضيفا: "سوف أتأكد من العثور عليهم جميعا".

وجاءت تغريدة سيلي ردا على أحد مستخدمي "تويتر" الذي كان يسأل شرطة يوهانسبرج: "أين كنتم في الليلة الماضية بعد انتهاء مهرجان /جلوبال سيتيزن/ عندما كان المجرمون يقومون بسرقة الناس والتحرش بهم؟".

وروى آخرون في اتصال بمحطة "702" الإذاعية الشعبية، كيف ساءت الأمور في المهرجان، الذي شارك في عروضه أيضا نجوم من أمثال مغنيي الراب الامريكيين جاي زي /48 عاما/، وفاريل ويليامز /45 عاما/، ومغني البوب الانجليزي إد شيران /27 عاما/.

وتشتهر جنوب أفريقيا بمعدلات الجريمة المرتفعة، حيث كان سيلي قد قال مؤخرا إن إحصائيات هذا العام تشبه إحصائيات مناطق الحرب.