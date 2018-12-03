الحكومة الألمانية تعرب عن استغرابها لتصريحات بوتين بشأن أوكرانيا

أعربت الحكومة الألمانية عن استغرابها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النزاع الأوكراني.

وخلال مؤتمر صحفي عقد خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس مساء يوم السبت الماضي، وصف بوتين الحزب الحاكم في أوكرانيا بأنه يمثل "حزبا للحرب"، مضيفا أنه "طالما كان (هذا الحزب) في السلطة، فإن مآسي من هذا النوع والحرب ستستمر"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليست مهتمة بالحل السلمي لصراعها مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن الحكومة الأوكرانية هي الممثل الشرعي المنتخب ديمقراطيا لأوكرانيا وستظل شريكا شرعيا في مفاوضات عملية مينسك لتهدئة النزاع.

وذكر زايبرت أن الضم المخالف للقانون الدولي لشبه جزيرة القرم حدث من جانب روسيا، مضيفا أنها تدعم كذلك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقال: "هذا يعني أن هناك (في روسيا) تقع المسؤولية الرئيسية عن الأزمة والعنف، الذي أودى بحياة الكثير من الضحايا في شرق أوكرانيا".

وأشار المتحدث إلى أن هذه القضية لعبت دورا أيضا خلال المحادثات الثنائية التي أجرتها المستشارة أنجيلا ميركل مع بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوينس آيرس، موضحا أن ميركل أكدت خلال تلك المحادثات ضرورة ضمان حرية الملاحة في بحر أزوف والوصول إلى الموانئ الأوكرانية.

يذكر أن خفر السواحل الروسي احتجز ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية قبل نحو أسبوع وألقى القبض على طواقمها. وكانت هذه الزوارق تريد المرور بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، عبر مضيق كيرتش في بحر أزوف الذي تغلقه روسيا على نحو متكرر.