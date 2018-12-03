الحزب الديمقراطي يرشح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان

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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن ترشيح نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق، ومسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي، الذي عقد اليوم برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب، بحضور نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، مسرور بارزاني.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، في مؤتمر صحفي: "تم ترشيح نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لمنصب رئيس وزراء الإقليم بقرار من مجلس القيادة".