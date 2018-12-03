التحالف العربي لدعم اليمن: جهود سياسية وإغاثية ومكافحة الإرهاب بجانب العمل العسكري

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات " التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن جهود التحالف في اليمن لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل يعمل جاهدًا على مستويات عديدة، سياسية ،اقتصادية ،إنسانية ، إغاثية، وبفعالية كبيرة على مستوى الحرب على الإرهاب.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الاثنين، في الرياض أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ إلى جملة من الإحصائيات الخاصة بالتحالف ، من بينها عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف من تاريخ 26 مارس 2015 وحتى 3 ديسمبر 2018 والبالغة 35 ألفا و385 تصريحًا.

ولفت العقيد المالكي إلى تدشين منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وللشعب اليمني بمقدار 60 مليون دولار شهريًا، مبينًا أن الدفعة الأولى المخصصة لميناء المكلّا تحتوى على 30 ألف طن من المشتقات النفطية و 17 ألف طن من الديزل و13 ألف طن المازوت ستسهم في تشغيل 5 محطات توليد كهرباء و 5 محافظات فيما خصصت الدفعة الثانية من المنحة لميناء عدن بواقع 97 ألف طن من المشتقات النفطية و 65 ألف طن من الديزل و 32 ألف طن من المازوت حيث ستشغل 64 محطة توليد كهرباء و 10 محافظات.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل عملياتها بالسيطرة على مديرية باقم كما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل الأطلال وأنمار وأبو سن ، مشيرًا إلى أن قوات الجيش قامت في محور الضالع بالهجوم على المحور الغربي على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي.

كما قامت قوات الجيش اليمني في تعز بعمليات هجومية على مواقع مليشيا الحوثي وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع, فيما استخرج الفريق الهندسي التابع للقوات الشرعية 8 ألغام مضادة للدروع من وادي الزوالي.

واستعرض المالكي جملة من العمليات التي استهدفت منصات صواريخ وعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي.