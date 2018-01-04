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مرتضي يمنح نيبوشا راتب ديسمبر وشهر من الشرط الجزائي

كريم صلاح
نشر فى : الخميس 4 يناير 2018 - 5:28 م | آخر تحديث : الخميس 4 يناير 2018 - 5:28 م

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق لانهاء التعاقد معه بالتراضي وحصوله على مستحقاته المالية بعد قرار اقالته حيث سيحصل علي راتب شهر ديسمبر وشهر من الشرط الجزائي.

وكان أعلن نادي الزمالك أمس الاربعاء ، إقالة نيبوشا من القيادة الفني للفريق الأبيض بعد السقوط في فخ الخسارة أمام فريق طلائع الجيش 1 - 0 في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري.

وفاز الزمالك 8 مرات فقط في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى نيبوشا القادم من الجبل الأسود قيادة الزمالك في أغسطس الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد مرتضى منصور.

 

 


 


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