«المقاومة الإيرانية»: أكثر من 50% من الشعب تحت خط الفقر

قال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، سنبرق الزاهدي، إن هناك ثورة حقيقة تُجرى في إيران، واصفًا الاحتجاجات بأنها تثمل بركان سخط الشعب الإيراني من نظام الفاشية الموجود منذ 4 عقود.



وأضاف «الزاهدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الأربعاء، أن هناك مفارقات عميقة جدًا تفرق بين الاحتجاجات الحالية، وما جرى في عام 2009، موضحًا: «قديمًا كان هناك خلافات حول الانتخابات، أما هذه المرة فهناك شعب يعاني من الفقر، الجوع، البطالة، المرض، التضخم، أكثر من 50% من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر».



واستطرد أن هذا النظام لم يهدم إنسانية الشعب الإيراني فقط، إنما أظهر مغزى ولاية الفقيه على حقيقته، متابعًا: «الشعب الإيراني جاء إلى الساحة ليقول رأيه في هذا النظام، ويريد التخلص منه، ومن الصورة التي يصدرها عن إيران في الخارج، ودعمه للإرهاب في سوريا والعراق ولبنان».



وتابع: «هناك مظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حتى المدن الصغيرة، وليس الكبرى فقط، الجميع يتظاهرون ويطالبون بإسقاط هذا النظام من أجل إيران حرة ديمقراطية»، موضحًا: «إن البديل هو المقاومة الإيرانية، البديل هو حركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي حركة نشأت من أعماق الشعب الإيراني، وناهضت ولاية الفقيه خلال أعوام طويلة، ودفعت ثمنًا باهظًا في هذا السبيل، فقد قام نظام الفقيه بإعدام أكثر من 100 ألف أعضاء هذه الحركة».



وكانت احتجاجات عارمة قد بدأت يوم الخميس الماضي في مدينة «مشهد» الإيرانية؛ بسبب قضايا اقتصادية، وقد انتقلت الاحتجاجات إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، اندلعت على إثرها أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.