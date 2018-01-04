وزير الثقافة يأمر بالتحقيق العاجل في حريق بهيئة الكتاب

أمر وزير الثقافة حلمي النمنم، بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في نشوب حريق في سلم الطوارئ بالدور الثاني بالمبنى المشترك بين هيئة الكتاب ودار الكتب، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، لمنع تكراره مرة أخرى.

وأكد وزير الثقافة في بيان اليوم الخميس، أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية، وتمت السيطرة عليه فور وقوعه من قِبل العاملين بالمبنى، وقبل وصول سيارات الحماية المدنية.

وطالب وزير الثقافة، بضرورة التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية للوقوف على أسباب الحادث.

من جانبه أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي أنه تمت إزالة الآثار الناتجة عن الحريق.