البيت الأبيض: تغريدة ترامب حول الزر النووي «مجرد حقيقة»

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز هاكابي، اليوم الأربعاء، إن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحكمه في "زر نووي أكبر" من الخاص بزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، بأنه "مجرد حقيقة".



ورفضت هاكابي، خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، مخاوف حول أن يكون الغرض من تغريدة ترامب على "تويتر" التي تفاخر فيها بحجم وقوة الترسانة النووية لأمريكا هو الاستهزاء بكيم يونج أون، الذي زعم هذا الأسبوع أيضا أن لديه زرا لإطلاق الصواريخ النووية على مكتبه.



وقالت هاكابي -حسب ما نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، "لا أعتقد أن الوقوف نيابة عن شعب هذا البلد (أمريكا) من دواعي السخرية.. أعتقد أن الأمر الخطير هو تجاهل التهديدات المستمرة".



وردا على إشارة أحد الصحفيين إلى أن ترامب، في الحقيقة، لا يملك زر لإطلاق النووي على مكتبه كما أشار في تدوينته، قالت هاكابي إن "الرئيس على وعي تام بالعملية اللازمة (لإطلاق ضربة نووية) وقدرة الولايات المتحدة.. ويمكنني أن أخبرك أنها أكبر من قدرة كوريا الشمالية".