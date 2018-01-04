الرجاء يتعادل مع الاتحاد في الدوري

تعادل فريق الرجاء مع مضيفه الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الـ17 والأخير في الدور الأول للدوري الممتاز لكرة القدم.



وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين، حيث تعتبر أول مباراة للمدير الفني الجديد للرجاء رمضان السيد، وكذلك أول لقاء للاتحاد السكندري يشترك فيه الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الانتقالات الشتوية.



وبتلك النتيجة، يصبح رصيد الاتحاد السكندري 16 نقطة في المركز الـ14، ويرتفع رصيد الرجاء إلى 9 نقاط في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري.