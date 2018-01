رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات المحتملة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، معتبرا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا حزمه في التعامل مع بيونج يانج.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، اليوم الخميس: "مع كل الخبراء الفاشلين الذين يدلون بدلوهم، هل يعتقد أي أحد حقا أن المحادثات والحوار كانا ليتمّان بين كوريا الشمالية والجنوبية الآن إذا لم أكن حازما وقويا وقادرا على حمل قدرتنا على كوريا الشمالية"، مضيفا: "لكن المحادثات شيء جيد".

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!