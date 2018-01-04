أحمد مراد: انتظرو رواية فيلم الأصليين قريبا

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد، عن قرب صدور سيناريو فيلم الأصليين في رواية جديدة عن «دار الشروق».



جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته «دار الشروق» لإطلاق ومناقشة أحدث روايات الروائي أحمد مراد «موسم صيد الغزلان»، بقاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، بحضور أحمد بدير مدير عام مؤسسة الشروق.



وتحدث مراد عن رواية «موسم صيد الغزلان» قائلا: "قمت بتجربة الملاذ التي وصفتها في الرواية، مع الدكتورة سمر عزيز، وكانت رحلة ساحرة وبالفعل شاهدت 3 حيوات كامله سابقة لي، وسجلتها بالصوت واحتفظ بها"، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بالتنويم المغناطيسي، بل شيء عبارة عن توصيل موجات المخ إلى المستوى «ألفا» والتجربة آمنة بشكل كبير.



وأضاف مراد "لا يعني كون نديم بطل الرواية ملحد فأنا كذلك، ولم أقتل كما حدث في تراب الماس، ولا تعاطيت المخدرات كبطل الفيل الأزرق"، متابعا: "لا تتوقعوا مني أن أكون أكثر هدوءًا في تقديم الأفكار القادمة فهذا هو طريقي الذي اختارته لنفسي وسعيد به".



وأكمل: "أرفض فكرة الخوف، واتهام الأعمال الأدبية والرويات بأنها تجعل الإنسان يفكر في الإلحاد، وإلى الآن لم تكتب رواية استطاع مؤلفها جعل القارئ ملحد! وإلا كان ظهر هذا مع آيات شيطانية لسلمان رشدي".