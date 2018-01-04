200 شركة سياحية تبحث سلبيات تأخير موسم العمرة على القطاع

بحثت غرفة شركات السياحة، في اجتماعها الموسع الذي عقد أمس الأربعاء بأحد فنادق القاهرة بحضور أكثر من 200 شركة مشاكل القطاع وأهمها مشكلة عدم بدء رحلات العمرة حتى الآن وكذلك التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر.



وقال ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن موقف رحلات العمرة غامض إلى الآن والجميع لا يعلم متى ستبدأ الرحلات، مشيرًا إلى أن شركات السياحة تتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم بدء تشغيل الرحلات رغم بدء موسم العمرة فعليا منذ أكثر من شهرين، منوها إلى أن تعليق موقف العمرة لا يصب في مصلحة أحد.



وطالب تركي الغرفة بالاجتماع مع يحيى راشد وزير السياحة لمناقشة الجزاءات الموقعة على عدد ليس بالقليل من شركات السياحة وإعادة التحقيق في المخالفات ورفع العقوبات عن الشركات التي لم ترتكب أية مخالفات.



ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج، إنه سيتم فتح باب توثيق العمرة بين الشركات السياحية والوكالات السعودية بداية من غد الخميس، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من الضوابط المنظمة للعمرة وأرسلتها للوزارة لدراستها واعتمادها، موضحًا أنه من خلال المناقشات التي تمت داخل اللجنة تبين أن وزارة السياحة ليست الجهة التي ستحدد موعد بدء رحلات العمرة وان هناك جهات عليا داخل الدولة هي المنوط بها تحديد موعد بدء الرحلات بالتنسيق مع السياحة ووفقا لأولويات اقتصادية، منوهًا إلى أن اللجنة أوضحت السلبيات الناجمة عن قصر موسم العمرة على 3 شهور فقط سواء في التشغيل أو في الجانب الاقتصادي.