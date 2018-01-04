الشرطة السورية: مقتل امرأة وإصابة 22 مدنيا في قصف صاروخي على دمشق

أعلنت الشرطة السورية عن مقتل امرأة وإصابة 22 مدنيا، اليوم الخميس، في قصف للجماعات المسلحة على حي العمارة بالعاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، قوله إن امرأة استشهدت وأصيب 22 مدنيا، اليوم، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة على حي العمارة.

ويشهد شرق العاصمة دمشق معارك عنيفة ومتواصلة بعد سيطرة فصائل المعارضة على مناطق جديدة، وحصار المئات من القوات الحكومية في مباني إدارة المركبات، إضافة إلى مقتل أكثر من 50 عنصراً، من بينهم ضباط خلال الساعات الماضية.

وسيطرت فصائل المعارضة يوم الإثنين الماضي على مستودعات 411 في حرستا بغوطة دمشق، وقالت الفصائل إنها غنمت كميات كبيرة من السلاح والعتاد من داخل المستودعات.