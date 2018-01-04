وزير الداخلية الإيراني: 42 ألف شخص على الأكثر شاركوا في الاحتجاجات

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صرح وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، بأن 42 ألف شخص على أقصى تقدير شاركوا في الاحتجاجات في إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن الوزير قوله، اليوم الخميس، إن تقييم العدد يعد صعبا للغاية؛ لأن الاحتجاجات تمت في إطار مجموعات صغيرة في مدن مختلفة.

وقال الوزير الإيراني: «السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر ولا يعد ذلك عددا كبيرا».

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني ذكر أمس الأربعاء أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بإيران خلال الأيام الماضية تراوح بين 1500 شخص و15 ألف شخص.