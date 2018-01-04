سفارة الفلبين في تل أبيب تنفي تنظيم حفل «كريسماس» اشتمل على «عرض إباحي»

نفى السفير الفلبيني ناثانيل إمبريال لدى إسرائيل، اليوم الخميس، تنظيم حفل بمناسبة الكريسماس اشتمل على عرض راقص إباحي، وتسبب مقطع فيديو عنه في حالة الاستنكار على الإنترنت.

وقال السفير إمبريال إن السفارة طالبت بتوضيح من منظمي الحفل، الذي أٌقيم للجالية الفلبينية في حيفا بإسرائيل عشية عيد الميلاد «الكريسماس».

وقال إمبريال في بيان: «في سياق العمل الذي نقوم به لحماية وتعزيز رفاهية العاملين الفلبينيين في إسرائيل، تجد السفارة مثل هذه العروض شديدة الإهانة».

وفي مقطع الفيديو الذي نشر على موقع «يوتيوب»، ظهر راقصان يؤديان حركات راقصة غير ملائمة مع امرأتين.

وقال إمبريال إن اثنين من مسؤولي السفارة دُعيا إلى الحفل ولكنهما غادرا عندما بدأ العرض.

وأضاف: «تلقت السفارة من حينها شكاوى من الفلبينيين الذين حضروا الحفل ونحن نتخذ إجراءات بشأن تلك الشكاوى الآن».

شدد إمبريال على أن السفارة «ليس لها يد» في الحفل ودعت هؤلاء الذين ينشرون مقطع الفيديو على الإنترنت على وقف إثارة مزاعم «قد يكون لها أثرا مؤذيا على صورة الفلبينيين في إسرائيل».