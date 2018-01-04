توقيع عقود تنظيم الأهلي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات 15 يناير

أكد شريف أبو العينين، نائب مدير بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي، أن توقيع عقود تنظيم النادي للبطولتين سيكون يوم 15 يناير الجاري في مؤتمر صحفي يقام بالنادي الأهلي، ويجري التجهيز له بشكل مميز.



وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، تجري ترتيبات عديدة لتوقيع عقود تنظيم البطولتين في حضور الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.



ومن المنتظر أن يقوم وفد من الاتحاد الإفريقي بزيارة للنادي خلال الأيام القادمة لمعاينة منشآت النادي من حيث الملاعب وفنادق الإقامة والمواصلات وغيرها من متطلبات البطولتين، حيث تقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي خلال الفترة من 5 إلى 15 مارس القادم، وتقام بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل القادم.



فيما عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، اجتماعها الثاني لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة، بعدما تم تشكيل اللجان الداخلية للبطولة.



وقامت كل لجنة خلال الاجتماع بعرض التصورات الخاصة بالهيكل التنظيمي والخطة التنفيذية، في إطار التعاون بين جميع إدارات النادي للوصول إلى أفضل مستوى تنظيمي يليق بمكانة النادي الأهلي ويضمن تقديم بطولة قارية بمواصفات عالمية.



ووضعت اللجنة العليا برنامجا زمنيا للمهام التي تم إسنادها إلى كل لجنة داخلية، فيما تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 14 يناير الجاري.