مرتضى منصور : الفئران المذعورة تظهر مع الاخفاق

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك بانه لن يسمح لاحد بضرب استقرار فريق الكرة ومحاوله هدمه ، مشيرا بان الفئران المذعورة لا تخرج الا عند الاخفاق والخسارة فقط ، وفى الوقت الذى يحقق الابيض انتصارات لا يستطيع احد التحدث من قريب او بعيد .

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي : " لن أسمح لاى شخص باختراق فريق كرة القدم ، والزمالك سيعود أفضل خلال الفترة المقبلة".

وكان أعلن نادي الزمالك أمس الاربعاء ، إقالة نيبوشا من القيادة الفني للفريق الأبيض بعد السقوط في فخ الخسارة أمام فريق طلائع الجيش 1 - 0 في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري.

وفاز الزمالك مع نيبوشا بـ 8 مباريات فقط في 16 لقاء بالدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى نيبوشا القادم من الجبل الأسود قيادة الزمالك في أغسطس الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد مرتضى منصور.