ماكرون يتعهد بإصدار قانون لحماية الحملات الانتخابية من «الأخبار المزيفة»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته ستضع مسودة قانون للمساعدة في الحد من تأثير الأخبار المزيفة على الحملات الانتخابية المستقبلية.



وأضاف ماكرون، للصحافيين الذين اجتمعوا للاستماع لرسالة بمناسبة العام الجديد في قصر الإليزيه، الأربعاء، أن مهنتهم مهددة بـ"بانتشار أنباء مزيفة في وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام التي تروج لها".



وأوضح ماكرون أنه بموجب القانون الجديد، يمكن أن تحال قضايا نشر الأخبار المزيفة خلال الحملات الانتخابية إلى القضاء، وتشمل العقوبات المحتملة التي سيتم توقيعها على المخالفين حذف المحتوى أو حجب المواقع أو إغلاق الحسابات.