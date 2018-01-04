تستعرض الإعلامية رشا نبيل، الليلة في برنامجها «كلام تاني»، أبرز مشروعات القوانين على أجندة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع ضيفها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.



وتطرح «نبيل»، خلال حلقة اليوم من برنامجها، الذي يُذاع عبر فضائية «دريم»، الساعة العاشرة مساءً، عدة تساؤلات أهمها: «لماذا تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية؟ متى يتم الإعلان عن الشركة القابضة للقمامة؟ لماذا رفضت لجنة المحليات بالبرلمان مشروع الحكومة للمحال العامة؟ متى يتم القضاء على العشوائية في مواقف السيارات وساحات الانتظار والباعة الجائلين؟».



وتحاور في الفقرة الثانية من البرنامج، مجموعة من الرياضيين الفائزين بجوائز عالمية من متحدي الإعاقة، الذين قد كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، ومنحهم وسام الجمهورية.