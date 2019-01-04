بولندا تقترح تعيين ممثل أممي في أوكرانيا

اقترح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في أوكرانيا، للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.

وأكد تشابوتوفيتش، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، ضرورة انضمام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا لصيغة نورماندي التي تضم أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا.

وقال وزير الخارجية البولندي "إن ألمانيا وفرنسا قد تعتقدان أنهما تمثلان أوروبا، لكن ذلك ليس حقيقيا، إذ يمكن فقط للمؤسسات الأوروبية أن تمثلنا، وفي هذه الحالة يكون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي وليس الدول الأخرى".

يُشار إلى أن بولندا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2018-2019.