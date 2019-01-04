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وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات بالقاهرة الخميس المقبل مع كبار المسئولين

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 9:49 م

يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقاهرة يوم الخميس القادم محادثات مع كبار المسؤولين المصريين تتركز حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والقضايا الإقليمية محل الإهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.

وصرحت مصادر دبلوماسية، بأن وزير الخارجية الأمريكي سيلقي أيضا ـ خلال زيارته الى القاهرة الأسبوع الجاري والتي تستغرق ثلاثة أيام ـ كلمة حول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر ان يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة بمنطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء القادم تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجارى ، وتشمل ، الى جانب مصر ، كلا من الأردن ، التى يستهل بها جولته ، والبحرين والإمارات ، ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت.

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