حبس المتهم بقتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات بالبحيرة

قرر المستشار رشيد حتحوت، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم الجمعة، حبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتل والدته، بسبب معاناته من اضطرابات نفسية.

البداية عندما تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالحادث، بإقدام موظف بالمعاش يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والدته العجوز، وبالفحص تبين وجود جثة (زينب.م.ال - 80 سنة) ربة منزل، وبها إصابات في الرأس توفيت على إثرها.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن نجل المجنى عليها (سعيد.ز.م - 52 سنة)، موظف سابق، يعاني من مرض نفسي، حيث ضرب والدته في الحائط أثناء مروره بحالة هياج عصبى مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من القبض على المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر المحضر رقم 271 إداري كوم حمادة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.