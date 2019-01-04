مقتل سبعة من قوات الأمن في ميانمار في هجمات مسلحة على مراكز للشرطة

أعلنت جماعة جيش "أراكان" المسلحة في ميانمار، اليوم الجمعة، أن سبعة من قوات الأمن لقوا حتفهم إثر هجمات شنها متمردون بوذيون على أربعة مواقع تابعة للشرطة في ولاية "راخين" الواقعة غربي البلاد، وذلك تزامناً مع إحياء البلاد ذكرى يوم الاستقلال.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم جيش أراكان، خين ثو خا، قوله إن الجماعة هاجمت أربعة مراكز تابعة للشرطة وقتلت سبعة من أفرادها واحتجزت 12 آخرين، مشيراً إلى أن هذه الهجمات جاءت رداً على الهجوم الذي شنه جيش ميانمار ضد جيش أراكان خلال الأسابيع الماضية والذي استهدف مدنيين أيضاً.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش ميانمار، زاو مين تون، إن قوات الأمن بدأت بالرد على الهجمات التي شنها المتمردون اليوم واستهدفت مراكز الشرطة في المناطق الشمالية من مدينتي "بوثيدونج" و"منجدو" الواقعة بالقرب من الحدود مع بنجلاديش، مشيراً إلى أن الجيش سيواصل عملياته في المنطقة من أجل إحلال الأمن إلا أنه رفض الإدلاء بتفاصيل حول أعداد القتلى أو المحتجزين من قبل الجماعة المسلحة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخراً أن نحو 2500 شخص قد نزحوا عن منازلهم منذ أوائل شهر ديسمبر الماضي بعدما اندلعت اشتباكات مع جيش "أراكان" وهو إحدى الجماعات التي تقاتل جيش ميانمار حيث تريد المزيد من الحكم الذاتي للأقليات العرقية.